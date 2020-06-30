Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал послу Евросоюза Исабель Бриланте Педросе 72 часа, чтобы покинуть страну, после решения ЕС усилить санкции против Каракаса. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает РИА Новости

Большая проблема Европы. Коронакризис поставил под вопрос будущее Евросоюза © CC0, Pixabay выступления, которое транслировалось в Twitter, Мадуро раскритиковал решение расширить санкционный список ЕС в отношении некоторых венесуэльских чиновников.

«Я решил дать послу ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну. Хватит колониализма со стороны Европы», — заявил президент.

Ранее Совет Евросоюза расширил список венесуэльских чиновников, в отношении которых действуют ограничительные меры — в него вошли еще 11 фамилий. В настоящий момент в нем находятся 36 человек. Причина включения в список — «роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле».