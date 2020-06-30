В ходе выступления, которое транслировалось в Twitter, Мадуро раскритиковал решение расширить санкционный список ЕС в отношении некоторых венесуэльских чиновников.
«Я решил дать послу ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну. Хватит колониализма со стороны Европы», — заявил президент.
Ранее Совет Евросоюза расширил список венесуэльских чиновников, в отношении которых действуют ограничительные меры — в него вошли еще 11 фамилий. В настоящий момент в нем находятся 36 человек. Причина включения в список — «роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле».