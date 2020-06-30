Политику России в отношении стран Средней Азии можно оценить как перманентно недостаточную, когда успехи сочетаются с провалами. Об этом рассказал востоковед Александр Князев в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Князев: Сейчас в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, для России открываются новые возможности © minval.az

«Происходит разрыв многих связей не только с ЕАЭС, но и с Китаем. Многое сейчас в этой сфере, как сейчас модно говорить, обнуляется, возникает пространство, которое займет тот, кто первым поймет это и, скажем так, подсуетится», — указал Князев.

Сейчас для России наступает время, когда можно будет очень резко усилить свои позиции во всем регионе и в каждой стране в отдельности, заключил собеседник издания.