Эксперт отметил, что хотя Назарбаева принято считать большим другом России, на самом деле это совсем не так. По его мнению, все, что Назарбаев создавал для евразийской интеграции, было исключительно ради собственных экономических интересов.
«Давайте судить по делам: во время его правления миллионы славян покинули свои этнические земли в Южной Сибири и уехали в РФ, столицу из Алма-Аты специально перенесли в сердце русских территорий Казахстана, населенные пункты и улицы переименовывают на тюркский лад, области объединяли таким образом, чтобы славян в них было меньшинство», — подчеркнул Миронов.
Что же касается войск НАТО, добавил политолог, возможно, согласится на их ввод в страну следующий президент, если такая политика продолжится. А отказ от кириллицы — только начало будущей открытой русофобии Казахстана, заключил Миронов.