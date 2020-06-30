Единственный для России положительный момент президентства Нурсултана Назарбаева состоит в том, что он не пустил на территорию республики войска НАТО. Об этом рассказал политолог Григорий Миронов в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Олег Бондаренко сказал, почему Белоруссия и Казахстан никуда не уйдут от России © РИА Новости, Нина Зотина

«Давайте судить по делам: во время его правления миллионы славян покинули свои этнические земли в Южной Сибири и уехали в РФ, столицу из Алма-Аты специально перенесли в сердце русских территорий Казахстана, населенные пункты и улицы переименовывают на тюркский лад, области объединяли таким образом, чтобы славян в них было меньшинство», — подчеркнул Миронов.

Что же касается войск НАТО, добавил политолог, возможно, согласится на их ввод в страну следующий президент, если такая политика продолжится. А отказ от кириллицы — только начало будущей открытой русофобии Казахстана, заключил Миронов.