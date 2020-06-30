Самый сильный недостаток Минских соглашений, во многом определивший их неэффективность, заключается в том, что в них не был зафиксирован факт прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Украине удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения будут выполнены © РИА Новости, Нина Зотина

В результате, по его словам, народные республики не обрели статуса стороны конфликта, а Киев получил все возможности требовать их выполнения только от России, как единственного государства, поставившего свою официальную подпись.

«Такой характер соглашений сделал их очень удобным орудием политики в руках Украины и Запада и сильно ослабил позиции России и народных республик. Эта оценка является чисто юридической, но указывает и на её политические последствия — мы до сих пор добиваемся прямых переговоров Киева с республиками и до сих пор пытаемся всем доказать, что не Россия, а республики являются другой стороной конфликта», — подчеркнул Неменский.

Минские соглашения создали ту реальность, в которой Россия будет годами требовать их выполнения, а Запад будет требовать того же от Москвы, пока стороны не подойдут к очередной «точке бифуркации», заключил собеседник издания.