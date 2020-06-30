Однако, пояснил эксперт, глобализация пошла по прямо противоположному пути — по сути, принудительной унификации желаний и возможностей.
Кроме того, обратил внимание публицист, нынешний формат глобализации строится на идее узкой специализации целых государств, что крайне нерентабельно, поскольку государство, пусть даже небольшое — слишком большая и сложная структура, чтобы можно было ее узко специализировать.
«Получается, что фактически значительная часть сил каждого государства остается невостребованной, и колоссальная часть людей отстраняется от какой-либо полезной деятельности», — сетует Вассерман.
Тем не менее, добавил он, очень многим в мире такая система выгодна, и эти силы сейчас даже пытаются свергнуть президента США Дональда Трампа, который провозгласил своей целью демонтировать эту систему узкой специализации стран.