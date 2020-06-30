Глобализация может быть полезной, только если она откроет каждому потребителю доступ ко всем возможностям производителя, а каждому производителю — доступ ко всем желаниям потребителя. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

Кроме того, обратил внимание публицист, нынешний формат глобализации строится на идее узкой специализации целых государств, что крайне нерентабельно, поскольку государство, пусть даже небольшое — слишком большая и сложная структура, чтобы можно было ее узко специализировать.

«Получается, что фактически значительная часть сил каждого государства остается невостребованной, и колоссальная часть людей отстраняется от какой-либо полезной деятельности», — сетует Вассерман.

Тем не менее, добавил он, очень многим в мире такая система выгодна, и эти силы сейчас даже пытаются свергнуть президента США Дональда Трампа, который провозгласил своей целью демонтировать эту систему узкой специализации стран.