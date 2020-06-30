Сегодня Николаев фактически выживает за счет торговли и неофициального экспорта сельхозпродукции, поскольку судостроение находится в серьезном упадке. Об этом рассказал депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный в интервью изданию Украина.ру

Максим Невенчанный: Николаев - город погибших кораблей © Facebook, Максим Невенчанный

По его словам, содержание гумуса в почве, который обеспечивает плодородность, в регионе довольно высокое, но возникают проблемы с орошением.

Управление водных ресурсов, вместо того чтобы развивать оросительную систему и повышать урожайность, только и знает, что повышает стоимость воды, которую используют фермеры, негодует депутат.

Невечанный добавил, что главная национальная идея Украины на сегодняшний день состоит в том, чтобы взять кредит у МВФ, а не думать над развитием собственной страны.