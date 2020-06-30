«Чем живет Николаев? У нас много торгуют. Есть неофициальный экспорт. Вы же знаете, что у нас через таможню не все проходит так, как должно проходить. В основном это продукция сельского хозяйства. Николаевская область — это зона рискованного земледелия», — пояснил политик.
По его словам, содержание гумуса в почве, который обеспечивает плодородность, в регионе довольно высокое, но возникают проблемы с орошением.
Управление водных ресурсов, вместо того чтобы развивать оросительную систему и повышать урожайность, только и знает, что повышает стоимость воды, которую используют фермеры, негодует депутат.
Невечанный добавил, что главная национальная идея Украины на сегодняшний день состоит в том, чтобы взять кредит у МВФ, а не думать над развитием собственной страны.