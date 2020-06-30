Ранее в Казахстане вынесли очередной приговор участнику ополчения Донбасса Евгению Щербаку, которого ранее депортировали в республику по решению российского суда. Причем ему не помогло даже ходатайство депутата Госдумы Сергея Шаргунова.
«Казахстан очень боится сепаратизма. Поэтому для них любой герой Донбасса вызывает отторжение. Как и любой русский, открыто заявивший о своем твердом национальном самосознании. Из-за этого ополченцев там всячески дискредитируют, высмеивают и судят», — пояснил эксперт.
Миронов подчеркнул, что негласно казахстанские власти поддерживают действия Киева, о чем красноречиво говорит позиция Казахстана по Крыму и Донбассу, а также проводят русофобскую политику внутри страны.
Политолог также призвал провести тщательное расследование, почему Россия выдала человека, который, как ему казалось, защищал российские интересы на постсоветском пространстве.