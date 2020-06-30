Казахстанские власти приговаривают к тюремному заключению участников донбасского конфликта, поскольку сами опасаются сепаратизма. Об этом рассказал политолог Григорий Миронов в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Эксперт сказал, что станет с Казахстаном, если он пойдет по пути Украины © Sputnik Казахстан Евгению Щербаку, которого ранее депортировали в республику по решению российского суда. Причем ему не помогло даже ходатайство депутата Госдумы Сергея Шаргунова.

«Казахстан очень боится сепаратизма. Поэтому для них любой герой Донбасса вызывает отторжение. Как и любой русский, открыто заявивший о своем твердом национальном самосознании. Из-за этого ополченцев там всячески дискредитируют, высмеивают и судят», — пояснил эксперт.

Миронов подчеркнул, что негласно казахстанские власти поддерживают действия Киева, о чем красноречиво говорит позиция Казахстана по Крыму и Донбассу, а также проводят русофобскую политику внутри страны.

Политолог также призвал провести тщательное расследование, почему Россия выдала человека, который, как ему казалось, защищал российские интересы на постсоветском пространстве.