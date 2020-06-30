Ранее Атамбаев был приговорен судом к 11 годам и двум месяцам заключения с конфискацией имущества и госнаград по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
В свое время, пояснил эксперт, Атамбаев вступал в информационную перепалку с Назарбаевым из-за объективных проблем в казахстанско-киргизских отношениях, когда Бишкек заваливал Казахстан китайскими товарами под брендом Made in Kyrgyzstan, а Нур-Султан в ответ на это всячески усложнял жизнь киргизским трудовым мигрантам.
«Все это вызывает большое недовольство в киргизском обществе и власти. Атамбаев выражал это объективное недовольство, но делал это в резкой форме, переходил на личности и нарушал правила дипломатического этикета. Но как бы то ни было, многое из того, что говорил Атамбаев про нашу власть — правда. Он говорил по делу. Это не понравилось нашей власти, которая вообще не любит критику и прячется от очевидного. Поэтому все это привело к тому, что мы сейчас имеем», — рассуждает Мамырайымов.
Возможно, именно поэтому судебный процесс прошел в ускоренном режиме и было принято такое суровое решение, заключил собеседник издания.