Есть основания полагать, что приговор экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву не был бы возможен без вмешательства извне, в частности, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, поскольку Атамбаев выступал с жесткой критикой в его адрес. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Реальный срок экс-президента Киргизии не был бы возможен без участия Назарбаева © Platon.asia Азиза Батукаева.

В свое время, пояснил эксперт, Атамбаев вступал в информационную перепалку с Назарбаевым из-за объективных проблем в казахстанско-киргизских отношениях, когда Бишкек заваливал Казахстан китайскими товарами под брендом Made in Kyrgyzstan, а Нур-Султан в ответ на это всячески усложнял жизнь киргизским трудовым мигрантам.

«Все это вызывает большое недовольство в киргизском обществе и власти. Атамбаев выражал это объективное недовольство, но делал это в резкой форме, переходил на личности и нарушал правила дипломатического этикета. Но как бы то ни было, многое из того, что говорил Атамбаев про нашу власть — правда. Он говорил по делу. Это не понравилось нашей власти, которая вообще не любит критику и прячется от очевидного. Поэтому все это привело к тому, что мы сейчас имеем», — рассуждает Мамырайымов.

Возможно, именно поэтому судебный процесс прошел в ускоренном режиме и было принято такое суровое решение, заключил собеседник издания.