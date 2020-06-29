Хронический упадок в Киргизии и Таджикистане, который наблюдается за период независимости, свидетельствует о том, что поток дотаций из центра, который был в советское время иссяк. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Грозин об аресте Атамбаева: В Кыргызстане повторяется украинский сценарий с участием США © РИА Новости, Александр Натрускин

Кроме того, пояснил Грозин, все эти средства разворовываются местными элитами, потому что нет контроля, который был в советское время.

«Даже в позднем СССР растаскивать деньги так, как их растаскивают сейчас, никто не рисковал. Там был и КГБ, и ОБХСС, и партийный контроль, и «билет на стол». А когда все стали независимыми, то все стали воровать так, что просто страшно», — категоричен специалист.

Суверенитет для постсоветских элит состоит в том, чтобы не нести ни перед кем никакой ответственности за свои действия, ни перед обществом, ни перед внешними центрами, добавил он.

Поэтому в Кыргызстане формируется хронически дефицитный бюджет, который там постоянно существует, периодически испытывая различные проблемы, как сейчас, заключил собеседник издания.