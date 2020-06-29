«Да, им помогают. Им помогают грантами, Запад помогает через сети НКО. Им помогает ООН и международные организации. Им помогает Россия, списывая долги и давая новые деньги на стабилизацию бюджета или чего-то еще. Им помогают соседи. Но это все в сравнении с громадными потоками, которые шли из федерального центра в советское время, несопоставимо», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, пояснил Грозин, все эти средства разворовываются местными элитами, потому что нет контроля, который был в советское время.
«Даже в позднем СССР растаскивать деньги так, как их растаскивают сейчас, никто не рисковал. Там был и КГБ, и ОБХСС, и партийный контроль, и «билет на стол». А когда все стали независимыми, то все стали воровать так, что просто страшно», — категоричен специалист.
Суверенитет для постсоветских элит состоит в том, чтобы не нести ни перед кем никакой ответственности за свои действия, ни перед обществом, ни перед внешними центрами, добавил он.
Поэтому в Кыргызстане формируется хронически дефицитный бюджет, который там постоянно существует, периодически испытывая различные проблемы, как сейчас, заключил собеседник издания.