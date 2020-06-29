Кучма, подчеркнул эксперт, подписал документ в статусе второго президента Украины, что никак не обязывает Киев к его выполнению, поскольку это лишь его личное звание, а не должность.
«Я не сомневаюсь, что Кучма подписывался в личном, а не официальном статусе, именно потому что договорился об этом с президентом. Если этот факт не имеет никакого значения, потому что некоему ежу всё и так понятно, то почему же мы слышим заявления об отсутствии у Украины обязательств со стороны украинских политиков?», — задается вопросом Неменский.
Именно поэтому, добавил политолог, Украина на словах декларирует свою приверженность Минским соглашениям и упрекает Россию в якобы их невыполнении.