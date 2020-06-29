Леонид Кучма подписал Минский протокол не в статусе спецпредставителя президента, на основе которого он участвовал в переговорах. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский

Олег Неменский: Украине удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения будут выполнены © РИА Новости, Нина Зотина

«Я не сомневаюсь, что Кучма подписывался в личном, а не официальном статусе, именно потому что договорился об этом с президентом. Если этот факт не имеет никакого значения, потому что некоему ежу всё и так понятно, то почему же мы слышим заявления об отсутствии у Украины обязательств со стороны украинских политиков?», — задается вопросом Неменский.

Именно поэтому, добавил политолог, Украина на словах декларирует свою приверженность Минским соглашениям и упрекает Россию в якобы их невыполнении.