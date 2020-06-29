Востоковед Князев: Глобальной войны не будет, локальные конфликты - возможны
Востоковед Князев: Глобальной войны не будет, локальные конфликты - возможны
© предоставлено Александром Князевым
Это делалось, в первую очередь для того, считает эксперт, чтобы реализовать некоторые этапы предстоящего транзита власти в отдаленной перспективе.

«Сегодня руководство Таджикистана признало наличие инфекции, но есть такое ощущение, что половина республики, как и в Туркмении, давно переболела и получила иммунитет», — указал Князев.

Но на фоне слабости системы здравоохранения и недоверия к государственным органам, отметил специалист, в обществе формируется болезненная морально-психологическая атмосфера.

Со стороны государства необходимых антиэпидемических и социальных мер не видно, не говоря уже об экономической составляющей, добавил востоковед.

Вряд ли кто-то просчитывает и проблемы ближайшего времени, связанные с неизбежным сокращением трудовой миграции и, соответственно, средств к существованию для доброй половины населения, заключил собеседник издания.

 