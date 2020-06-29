Это делалось, в первую очередь для того, считает эксперт, чтобы реализовать некоторые этапы предстоящего транзита власти в отдаленной перспективе.
«Сегодня руководство Таджикистана признало наличие инфекции, но есть такое ощущение, что половина республики, как и в Туркмении, давно переболела и получила иммунитет», — указал Князев.
Но на фоне слабости системы здравоохранения и недоверия к государственным органам, отметил специалист, в обществе формируется болезненная морально-психологическая атмосфера.
Со стороны государства необходимых антиэпидемических и социальных мер не видно, не говоря уже об экономической составляющей, добавил востоковед.
Вряд ли кто-то просчитывает и проблемы ближайшего времени, связанные с неизбежным сокращением трудовой миграции и, соответственно, средств к существованию для доброй половины населения, заключил собеседник издания.