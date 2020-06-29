Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных американских официальных лиц сообщила, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено президенту США Дональду Трампу. Он опроверг эту информацию и назвал статью «заказухой».
Пелоси направила письмо директору Национальной разведки Джону Рэтклиффу и директору Центрального разведывательного управления Джине Хаспел с просьбой провести «межведомственный брифинг для всех членов Палаты представителей в связи с тревожными сообщениями прессы о том, что Россия назначила щедрое вознаграждение за американских солдат в Афганистане» и о «необъяснимом поведении президента Трампа по отношению к России в свете этих сообщений».
В частности, по мнению Пелоси, возникают следующие вопросы: был ли президент проинформирован, и если нет, то почему, и почему Конгресс не был проинформирован.
«Конгресс и страна нуждаются в ответах немедленно. Поэтому я прошу немедленно подготовить межведомственную сводку для всех членов Палаты представителей. Конгрессу необходимо знать, что известно разведывательному сообществу об этой серьезной угрозе американским войскам и нашим союзникам и какие существуют варианты привлечения России к ответственности», — написала Пелоси.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию NYT, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными «утками». На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с российским лидером Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
* Движение «Талибан» запрещено в РФ