Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси запросила брифинг разведки для анализа возможных мер против РФ в связи с сообщениями СМИ о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам* вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Об этом говорится на ее сайте 29 июня

Трамп назвал фейком информацию о причастности России к атакам на американских военных в Афганистане © AP, Alex Brandon Дональду Трампу. Он опроверг эту информацию и назвал статью «заказухой».

Пелоси направила письмо директору Национальной разведки Джону Рэтклиффу и директору Центрального разведывательного управления Джине Хаспел с просьбой провести «межведомственный брифинг для всех членов Палаты представителей в связи с тревожными сообщениями прессы о том, что Россия назначила щедрое вознаграждение за американских солдат в Афганистане» и о «необъяснимом поведении президента Трампа по отношению к России в свете этих сообщений».

В частности, по мнению Пелоси, возникают следующие вопросы: был ли президент проинформирован, и если нет, то почему, и почему Конгресс не был проинформирован.

«Конгресс и страна нуждаются в ответах немедленно. Поэтому я прошу немедленно подготовить межведомственную сводку для всех членов Палаты представителей. Конгрессу необходимо знать, что известно разведывательному сообществу об этой серьезной угрозе американским войскам и нашим союзникам и какие существуют варианты привлечения России к ответственности», — написала Пелоси.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию NYT, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными «утками». На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с российским лидером Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

* Движение «Талибан» запрещено в РФ