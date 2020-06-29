Одни, продолжил эксперт, считают Кутузова и императора Александра Павловича освободителями, позитивно оценивают развитие Бессарабской губернии Российской империи и воспринимают как благо создание Молдавской ССР.
Для вторых, по его словам, является трагедией то, что Бессарабия не приняла участия в формировании румынской нации, а в ХХ веке входила в состав СССР.
"Эти различия накладываются на политический водораздел жителей Молдовы. Еврооптимисты, как правило, в историческом контексте являются румынофилами; европессимисты — русофилами либо сторонниками молдавской самобытности", — указал Иваненко.
Это, разумеется, не касается Приднестровья, где явно преобладают пророссийские настроения в актуальной политике и историческом сознании, заключил собеседник издания.