В отношении исторического прошлого молдавское общество расколото. Это демонстрируют парламентские и президентские выборы последнего времени, которые показали примерно равное соотношение сил, ориентированных на Москву и Бухарест. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Политолог Иваненко: Как Сталин сделал Молдавию независимой, а Брежнев — представительной © Facebook, Игорь Иваненко

Для вторых, по его словам, является трагедией то, что Бессарабия не приняла участия в формировании румынской нации, а в ХХ веке входила в состав СССР.

"Эти различия накладываются на политический водораздел жителей Молдовы. Еврооптимисты, как правило, в историческом контексте являются румынофилами; европессимисты — русофилами либо сторонниками молдавской самобытности", — указал Иваненко.

Это, разумеется, не касается Приднестровья, где явно преобладают пророссийские настроения в актуальной политике и историческом сознании, заключил собеседник издания.