Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента Белоруссии и является соперником Александра Лукашенко. Об этом 29 июня сообщает tut.by

Соперник Лукашенко Цепкало набрал достаточное количество подписей для выдвижения в президенты © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Некоторые СМИ полагают, что заинтересовавшее силовиков заявление подал владелец группы строительных компаний Седат Игдеджи. Он утверждает, что Цепкало не заплатил ему за строительство дома.

Соперник Александра Лукашенко по президентской гонке назвал это чушью.

В Белоруссии уже арестованы два претендента на президентское кресло: блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Тихановскому вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов. Бабарико подозревают в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж.