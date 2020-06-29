Приграничные конфликты и резкое обострение казахстанско-киргизских отношений невозможны в силу того, что Бишкек серьезно зависит от Нур-Султана в плане экономики. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Реальный срок экс-президента Киргизии не был бы возможен без участия Назарбаева © Platon.asia Алмазбека Атамбаева не был бы возможен без вмешательства со стороны Казахстана, поскольку ранее он резко высказывался в адрес Нурсултана Назарбаева.

«Какое может быть обострение, если вынесен такой приговор? Это как раз показывает, что киргизская власть движется в фарватере интересов Казахстана. Какие могут быть требования? Все нормально, как говорится. Хотя некоторые обострения все же возможны», — считает эксперт.

Будущие парламентские выборы могут подтолкнуть президента Сооронбая Жээнбекова к тому, рассуждает Мамырайымов, что в электоральных целях он предпримет некие шаги, которые будут отвечать настроениям киргизского общества и противоречить интересам Казахстана.

Однако, по его мнению, казахстанские власти тоже искусны в имитации демократического процесса и имитации следования национальным интересам. Они поймут, что Жээнбеков занимается тем же самым и посмотрят на это сквозь пальцы, заключил политолог.