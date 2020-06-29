Кроме того, считает эксперт, приговор экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не был бы возможен без вмешательства со стороны Казахстана, поскольку ранее он резко высказывался в адрес Нурсултана Назарбаева.
«Какое может быть обострение, если вынесен такой приговор? Это как раз показывает, что киргизская власть движется в фарватере интересов Казахстана. Какие могут быть требования? Все нормально, как говорится. Хотя некоторые обострения все же возможны», — считает эксперт.
Будущие парламентские выборы могут подтолкнуть президента Сооронбая Жээнбекова к тому, рассуждает Мамырайымов, что в электоральных целях он предпримет некие шаги, которые будут отвечать настроениям киргизского общества и противоречить интересам Казахстана.
Однако, по его мнению, казахстанские власти тоже искусны в имитации демократического процесса и имитации следования национальным интересам. Они поймут, что Жээнбеков занимается тем же самым и посмотрят на это сквозь пальцы, заключил политолог.