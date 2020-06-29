Нур-Султан и Бишкек чаще всего конфликтуют из-за бесконтрольного реэкспорта китайских товаров, которые поступают на территории Киргизии. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Реальный срок экс-президента Киргизии не был бы возможен без участия Назарбаева © Platon.asia

Также, по его словам, есть трения по поставкам казахстанских и российских ГСМ на территорию Киргизии, когда Нур-Султан на казахстанско-кыргызстанской границе зачастую применяет различные волюнтаристские методы регулирования двусторонних торговых потоков не в пользу Бишкека.

Трения также происходят по водно-энергетическому вопросу, поскольку для нормальной работы киргизских гидроэлектростанций Бишкеку необходимо осуществлять забор воды из своих водохранилищ, а Казахстану также необходимы эти водные ресурсы — на сельскохозяйственные нужды, указал Мамырайымов.

Помимо этого, значительная часть ВВП Кыргызстана (около 30%) формируется от поступлений трудовых мигрантов, которые работают в России и Казахстане,и когда начинаются трения по данным вопросам, особенно по реэкспорту китайских товаров, казахстанские власти всячески ухудшают жизнедеятельность киргизских трудовых мигрантов, ограничивают их передвижение, и не дают работать, заключил политолог.