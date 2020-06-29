«Со стороны Кыргызстана идет массовый реэкспорт китайских товаров через казахстанскую территорию. И зачастую они пришивают на своих маленьких ткацких фабриках на футболки, брюки и рубашки лейбл «Сделано в Кыргызстане». Соответственно, китайская продукция под лейблами Made in Kyrgyzstan поступает в Казахстан, Узбекистан и Россию, что наносит ущерб нашим экономическим интересам», — пояснил эксперт.
Также, по его словам, есть трения по поставкам казахстанских и российских ГСМ на территорию Киргизии, когда Нур-Султан на казахстанско-кыргызстанской границе зачастую применяет различные волюнтаристские методы регулирования двусторонних торговых потоков не в пользу Бишкека.
Трения также происходят по водно-энергетическому вопросу, поскольку для нормальной работы киргизских гидроэлектростанций Бишкеку необходимо осуществлять забор воды из своих водохранилищ, а Казахстану также необходимы эти водные ресурсы — на сельскохозяйственные нужды, указал Мамырайымов.
Помимо этого, значительная часть ВВП Кыргызстана (около 30%) формируется от поступлений трудовых мигрантов, которые работают в России и Казахстане,и когда начинаются трения по данным вопросам, особенно по реэкспорту китайских товаров, казахстанские власти всячески ухудшают жизнедеятельность киргизских трудовых мигрантов, ограничивают их передвижение, и не дают работать, заключил политолог.