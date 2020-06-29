Если взять агропромышленный сектор Киргизии, то по качеству продукции он превосходит аграрный сектор Казахстана. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Реальный срок экс-президента Киргизии не был бы возможен без участия Назарбаева © Platon.asia

Во многом это обусловлено кадрами, которые получили хорошее образование в Москве, работали в этой сфере в России, получили там какой-то опыт, и этот опыт они применяют у себя, считает Мамырайымов.

Также, по его словам, именно Киргизия в свое время получала большое количество разного рода помощи западных государств по линии неправительственных организация вроде фонда Сороса: эти гранты зачастую были связаны с различными научными проектами, и по линии сотрудничества с Западом многие киргизы получили возможность обучиться в США и Европе.

Таким образом, у Киргизии очень большие перспективы в плане качественного развития экономики и диверсификации ее структуры, и в первую очередь в плане человеческого капитала, который выгодно отличается от кадров в Казахстане, заключил политолог.