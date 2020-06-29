Более 26% украинцев уверены, что ответственность за эпидемию COVID-19 несет Китай. Таковы результаты опроса, опубликованные 29 июня на сайте КМИС. При этом среди ответов на вопрос о виновных в распространении опасной болезни прозвучали и весьма экзотические версии

Вторая волна, или еще первая не закончилась? Коронавирус наступает на Украину © REUTERS, Gleb Garanich

Главным виновником эпидемии украинцы называют КНР, такого мнения придерживаются более 26% участников опроса. Далее идут США — 10% и Россия — 4%.

Среди самых необычных версий — мировое правительство (1,6%), далее почти по 1% получили олигархи и масоны. Еще 0,8% убеждены, что за коронавирусом стоит Билл Гейтс, а 0,3 — евреи. Нашлись и те, кто в сложившейся ситуации склонен обвинять действующего и предыдущего президентов Украины Владимира Зеленского (0,2%) и Петра Порошенко (0,1%).

По 0,1% набрали также Рокфеллер, НАТО, инопланетяне, некие недобрые люди и власти, стремящиеся сократить расходы на пенсии, а также Международный экономический форум в Давоссе.