Отмечается, что в естественное происхождение вируса верят чуть более 17% респондентов. Еще 36,7% убеждены, что COVID-19 не просто создали умышленно, но и специально распространили его по миру. Еще около 30% полагают, что коронавирус был разработан учеными, но его «утечка» все же была случайностью.
Главным виновником эпидемии украинцы называют КНР, такого мнения придерживаются более 26% участников опроса. Далее идут США — 10% и Россия — 4%.
Среди самых необычных версий — мировое правительство (1,6%), далее почти по 1% получили олигархи и масоны. Еще 0,8% убеждены, что за коронавирусом стоит Билл Гейтс, а 0,3 — евреи. Нашлись и те, кто в сложившейся ситуации склонен обвинять действующего и предыдущего президентов Украины Владимира Зеленского (0,2%) и Петра Порошенко (0,1%).
По 0,1% набрали также Рокфеллер, НАТО, инопланетяне, некие недобрые люди и власти, стремящиеся сократить расходы на пенсии, а также Международный экономический форум в Давоссе.