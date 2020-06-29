В США из-за обострения хронического заболевания умер одесский конструктор Анатолий Дарон, создавший двигатели для ракет, которые доставили в космос первый спутник и первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщается на сайте НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») 29 июня

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк Анатолий Давидович Дарон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он умер из-за сердечно-почечной недостаточности, от которой страдал долгие годы.

Дарон родился в 1926 году в Одессе, окончил Московский авиационный институт. С 1948 по 1998 год работал в «Энергомаше». Он был ведущим конструктором при разработке жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7.

С помощью этого двигателя и его модификаций с Земли впервые запустили в космос искусственный спутник и космический корабль с человеком на борту. Разработка также применялась в полетах автоматических станций на Луну, Венеру и Марс. Сейчас РД-107 и РД-108 обеспечивают выполнение российской программы пилотируемых полетов.

В 1989 году Дарон получил почетное звание заслуженного конструктора РСФСР, кроме того, он награжден орденами Ленина, Дружбы, Трудового Красного Знамени. Переехал в Штаты в 1998 году.