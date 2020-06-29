«24 июня 2020 года ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он умер из-за сердечно-почечной недостаточности, от которой страдал долгие годы.
Дарон родился в 1926 году в Одессе, окончил Московский авиационный институт. С 1948 по 1998 год работал в «Энергомаше». Он был ведущим конструктором при разработке жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7.
С помощью этого двигателя и его модификаций с Земли впервые запустили в космос искусственный спутник и космический корабль с человеком на борту. Разработка также применялась в полетах автоматических станций на Луну, Венеру и Марс. Сейчас РД-107 и РД-108 обеспечивают выполнение российской программы пилотируемых полетов.
В 1989 году Дарон получил почетное звание заслуженного конструктора РСФСР, кроме того, он награжден орденами Ленина, Дружбы, Трудового Красного Знамени. Переехал в Штаты в 1998 году.