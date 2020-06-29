Токаев поручил чиновникам в течение двух дней проработать и представить предложение «по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте–мае текущего года».
Государственная комиссия под руководством премьера должна выработать решения по борьбе с пандемией и обеспечить централизованный контроль по распределению критических ресурсов, заявил Токаев на совещании.
Он сравнил ситуацию вокруг коронавируса с войной.
«Мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный», — заявил Токаев.
Казахстанский лидер добавил, что поставленные им задачи по противодействию коронавирусу или не выполнены, или выполнены не полностью. В связи с этим объявлены выговоры главам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей. Акимы Нур-Султана и Алма-Аты, а также министр цифрового развития получили замечания.