Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу о внесении изменений в конституцию страны, прописав положения о биоразнообразии и борьбе против изменений климата, передает РИА Новости 29 июня

Муниципальные выборы во Франции: партию Макрона смыло «зеленой волной» © РИА Новости, Ирина Калашникова | Перейти в фотобанк

Он выступил за то, чтобы возможное внесение изменений в конституцию сначала обсудили депутаты нацсобрания и члены сената, а затем эта инициатива была вынесена на референдум в 2021 году.

По итогам состоявшегося 28 июня во Франции второго тура муниципальных выборов в большинстве значительных городов страны победили «зеленые». С незначительным перевесом одержала очередную победу в Лилле ветеран Социалистической партии Мартин Обри, которой на пятки наступал эколог Стефан Бали. В связи с этим после объявления результатов Обри заверила избирателей, что услышала сигнал «зеленых» о необходимости ускорить экологический переход.