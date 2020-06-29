«Внесение изменений в статью 1 нашей конституции <…>, чтобы внести понятия биоразнообразия окружающей среды, борьбы против изменения климата… Я поддерживаю это предложение», — заявил Макрон, выступая в Елисейском дворце перед участниками Гражданской конвенции по климату.
Он выступил за то, чтобы возможное внесение изменений в конституцию сначала обсудили депутаты нацсобрания и члены сената, а затем эта инициатива была вынесена на референдум в 2021 году.
По итогам состоявшегося 28 июня во Франции второго тура муниципальных выборов в большинстве значительных городов страны победили «зеленые». С незначительным перевесом одержала очередную победу в Лилле ветеран Социалистической партии Мартин Обри, которой на пятки наступал эколог Стефан Бали. В связи с этим после объявления результатов Обри заверила избирателей, что услышала сигнал «зеленых» о необходимости ускорить экологический переход.