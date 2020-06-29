Отмечается, что нападение произошло около двух часов ночи. Повредив двери, неизвестные так и не смогли проникнуть внутрь помещения и нанесли краской из баллончика надписи «Смерть врагам». Сама общественная приемная ОПЗЖ в Краматорске была открыта 24 июня при участии депутата Верховной Рады Натальи Королевской.
«Все сделано исподтишка, под покровом ночи, специально, чтобы не было видно лиц хулиганов. Пришли молодчики, попытались ворваться в приемную, но не получилось. В итоге разбили стеклянные двери, облили краской весь фасад и прилегающую территорию, написали свои лозунги и ретировались с места преступления», — приводится в сообщении комментарий руководителя приемной Светланы Фоминой.
В местном отделении «Оппоплатформы» выразили надежду, что в этот раз нападавшие будут найдены и привлечены к ответственности.