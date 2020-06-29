В Краматорске, на контролируемой Киевом территории Донецкой области неизвестные попытались проникнуть в ночь на 29 июня в помещение приемной «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом говорится в сообщении партии в Facebook

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«Все сделано исподтишка, под покровом ночи, специально, чтобы не было видно лиц хулиганов. Пришли молодчики, попытались ворваться в приемную, но не получилось. В итоге разбили стеклянные двери, облили краской весь фасад и прилегающую территорию, написали свои лозунги и ретировались с места преступления», — приводится в сообщении комментарий руководителя приемной Светланы Фоминой.

В местном отделении «Оппоплатформы» выразили надежду, что в этот раз нападавшие будут найдены и привлечены к ответственности.