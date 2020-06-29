Парламент Грузии одобрил внесение в Конституцию поправок, касающихся избирательной системы, которые стали причиной массовых беспорядков в прошлом году. Об этом 29 июня сообщает «Sputnik Грузия»

Украинский след в Тбилиси. Что на самом деле предшествовало протестам в Грузии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк избираться по пропорциональной системе. Проходной барьер для партий снижен с трех до одного процента, число одномандатных округов — с 73 до 30. Подписи понадобятся только тем партиям, которые не участвовали в последних выборах или не смогли набрать 15 тысяч голосов. Они должны будут собрать 5 тысяч подписей.

Летом 2019 года в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера грузинского парламента. Одно из требований, которые выдвинули митингующие — провести выборы в 2020-м по пропорциональной системе. Власти пошли на уступки демонстрантам, но в ноябре парламент не смог проголосовать за изменения избирательной системы, что привело к новым беспорядкам.

Теперь за внесение изменений в Конституцию проголосовали 117 депутатов при необходимых 113.

Обсуждение поправок бойкотировали оппозиционные фракции «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение».