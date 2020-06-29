Итоги состоявшегося 28 июня во Франции второго тура муниципальных выборов отмечены существенным выдвижением «зеленых» и поражениями президентской партии «Вперед Республика!» и правоцентристских «Республиканцев» в большинстве значительных городов страны, передает «Первый канал»

Европа выходит из пандемии: европейцы недовольны реакцией ЕС, выборы во Франции, Исландии и Польше, россиян и украинцев пока не пустят в Евросоюз © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Эмманюэля Макрона одержана только в Гавре, где выборы выиграл премьер-министр Франции Эдуар Филипп, получивший 58,83% голосов. При этом на выборах Филипп не выступал кандидатом политических партий, а представлял сам себя.

В Париже, значительно обойдя своих соперников и получив второй мандат во главе французской столицы, победила действующий мэр от социалистов Анн Идальго.

В Тулузе редкая победа досталась совместному кандидату правоцентристских «Республиканцев» и партии «Вперед Республика!», действующему мэру Жан-Люку Муданку.

Кандидат от «Национального объединения» Луи Альо одержал верх в Перпиньяне, что дало повод лидеру партии Марин Ле Пен заявить о «настоящей большой победе». При этом она отметила, что испытывает удовлетворение победой «на, по меньшей мере, странных выборах, которые к тому же отмечены исторически низкой явкой».

Незначительным количеством голосов одержала свою очередную победу в Лилле ветеран Социалистической партии Мартин Обри, которая уже в четвертый раз будет руководить этим городом. Ей на пятки наступал эколог Стефан Бали. После объявления результатов Обри заверила избирателей, что услышала сигнал «зеленых» о необходимости ускорить экологический переход.

В целом же французские СМИ называют «зеленой волной» успех «зеленых», которые выиграли в Лионе, Бордо, Страсбурге, Пуатье, Безансоне, Анси, Туре и многих средних и малых городах Франции.

Стоит отметить, что второй тур муниципальных выборов во Франции из-за пандемии COVID-19 состоялся три месяца спустя после первого, проходившего 15 марта. При этом первый тур состоялся в условиях, когда значительная часть избирателей не хотела голосовать из-за коронавируса: на избирательные участки не пришли 44,66% избирателей. Сутки спустя Макрон объявил в стране режим изоляции.

Несмотря на улучшение с тех пор эпидемиологической ситуации, 28 июня около 60% из 16,5 миллионов избирателей, ожидавшихся в 4820 коммунах страны, не приняли участия в голосовании.