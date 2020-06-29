Судебное заседание по факту продажи обанкротившегося николаевского судостроительного завода «Океан» завершилось громким скандалом. Подробности на днях опубликовал сайт ua.today

История вокруг некогда прославленного предприятия тянется уже не первый год. Ранее «Океан» прошел процедуру банкротства и был пущен с молотка. Новым владельцем стало ООО «ТД Аннона», которое выложило за судоверфь 122 млн гривен, вместо ранее озвученной цены в 1,8 млрд гривен. Сделкой в тот момент занималась Ирина Сербин, которая отвечала за юридическую ликвидацию ПАО «Николаевский судостроительный завод "Океан"» и является ныне арбитражным управляющим завода. По ее словам, столь низкая сумма обусловлена тем, что в случае продажи предприятия по стартовой цене, оно было бы продано по частям и «разрезано на металл». «Океан» уплыл: Николаевский судостроительный завод продали за 112 млн гривен © commons.wikimedia.org, Mezinov Alexey Viktorovich

В январе этого года на имущество «Океана» был наложен арест. Однако депутат Верховной Рады Анна Скороход утверждает, что новый владелец начал ликвидировать имущество предприятия, под угрозой редкие заводские агрегаты. В итоге нардеп обратилась в правоохранительные органы, в рамках этого дела и состоялось скандальное заседание хозяйственного апелляционного суда Одессы.

Отмечается, что Сербин сразу же пошла в атаку на Скороход и ее адвокатов, которым она рассказала, что в лице депутата и ее помощницы они заказали себе эскорт, поведав о неких интимных фотографиях, которые якобы выкладывала в интернет Скороход. Далее выступающая оскорбила всех украинских парламентариев, заявив, что «нулевой IQ у всех там у вас».

Поведение женщины не вызвало осуждения у судей и она перешла к более решительным действиям, начав бросать в оппонентов подручные предметы.

«Такое странное поведение, на мой взгляд, ставит под сомнение ее (Сербин — ред.) психическое здоровье. Я была шокирована, когда узнала, что Сербин возглавляет Комитет по конкурсному праву Ассоциации юристов Украины. Я считаю, такое поведение несовместимо с профессиональной деятельностью арбитражного управляющего и юриста», — прокомментировала инцидент Скороход.

Она добавила, что подала жалобу на Сербин в дисциплинарную комиссию Министерства юстиции и Управление по вопросам банкротства, в которой просят привлечь ее к дисциплинарной ответственности за нарушение профессиональной этики.