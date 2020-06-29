История вокруг некогда прославленного предприятия тянется уже не первый год. Ранее «Океан» прошел процедуру банкротства и был пущен с молотка. Новым владельцем стало ООО «ТД Аннона», которое выложило за судоверфь 122 млн гривен, вместо ранее озвученной цены в 1,8 млрд гривен. Сделкой в тот момент занималась Ирина Сербин, которая отвечала за юридическую ликвидацию ПАО «Николаевский судостроительный завод "Океан"» и является ныне арбитражным управляющим завода. По ее словам, столь низкая сумма обусловлена тем, что в случае продажи предприятия по стартовой цене, оно было бы продано по частям и «разрезано на металл».
В январе этого года на имущество «Океана» был наложен арест. Однако депутат Верховной Рады Анна Скороход утверждает, что новый владелец начал ликвидировать имущество предприятия, под угрозой редкие заводские агрегаты. В итоге нардеп обратилась в правоохранительные органы, в рамках этого дела и состоялось скандальное заседание хозяйственного апелляционного суда Одессы.
Отмечается, что Сербин сразу же пошла в атаку на Скороход и ее адвокатов, которым она рассказала, что в лице депутата и ее помощницы они заказали себе эскорт, поведав о неких интимных фотографиях, которые якобы выкладывала в интернет Скороход. Далее выступающая оскорбила всех украинских парламентариев, заявив, что «нулевой IQ у всех там у вас».
Поведение женщины не вызвало осуждения у судей и она перешла к более решительным действиям, начав бросать в оппонентов подручные предметы.
«Такое странное поведение, на мой взгляд, ставит под сомнение ее (Сербин — ред.) психическое здоровье. Я была шокирована, когда узнала, что Сербин возглавляет Комитет по конкурсному праву Ассоциации юристов Украины. Я считаю, такое поведение несовместимо с профессиональной деятельностью арбитражного управляющего и юриста», — прокомментировала инцидент Скороход.
Она добавила, что подала жалобу на Сербин в дисциплинарную комиссию Министерства юстиции и Управление по вопросам банкротства, в которой просят привлечь ее к дисциплинарной ответственности за нарушение профессиональной этики.