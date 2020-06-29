Украинский бальнеологический курорт Моршин во Львовской области Украины затопило в результате наводнения, которое обрушилось на западные области страны. Многочисленные видео потопа опубликованы в соцсетях

Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Сообщается, что вечером 28 июня в Госслужбу по ЧС начали поступать сообщения о затоплении строений в Моршине, где еще с советских времен расположены многочисленные санатории и лечебницы. Затоплены оказались подвалы в четырех гостиничного-санаторных комплексах, а также в местном дворце культуры. Спасателям пришлось откачивать воду при помощи насосов.

Ранее под удар стихии попало другое популярное у туристов место — горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области.