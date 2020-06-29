Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине
Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине
© REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout
Масштабное наводнение охватило Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области начиная с прошлой недели. Сотни населенных пунктов оказались подтоплены, разрушены дороги и мосты. Основной причиной бедствия называют сильнейшие ливни, обрушившиеся на регион, а также вырубку лесов в Карпатах. 

Сообщается, что вечером 28 июня в Госслужбу по ЧС начали поступать сообщения о затоплении строений в Моршине, где еще с советских времен расположены многочисленные санатории и лечебницы. Затоплены оказались подвалы в четырех гостиничного-санаторных комплексах, а также в местном дворце культуры. Спасателям пришлось откачивать воду при помощи насосов.

Ранее под удар стихии попало другое популярное у туристов место — горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области. 

 

 

 