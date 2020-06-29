Харьковский бизнесмен Владислав Безрук выложил на днях у себя в Instagram фотографию счета на 124 тыс. гривен (около 321 тыс. рублей), который выдали ему по итогам его отдыха в одесском клубе «Ибица»

На фотографии за столиком заведения он продемонстрировал чек на огромную сумму, а также гору наличности, которой он расплатился за времяпрепровождение в «Ибице». Стрельба в центре Харькова. В бизнесмена выпустили 11 пуль © Национальная полиция Украины | Национальная полиция Украины | Перейти в фотобанк

Судя по аккаунту мужчины в Instagram, подобное расточительство для него в порядке вещей. Ранее он выкладывал фото чека на 93 тыс. гривен (243,5 тыс. рублей) из ресторана «Рыба» и счет на 78,9 тыс. гривен (206,5 тыс. рублей) из той же «Ибицы». Кроме этого, его страница сплошь состоит из фотографий с дорогого отдыха и на фоне больших сумм денег.

Безрук известен в бизнес-кругах как Мамонт. Официально он числится гендиректором юридической фирмы «Легион». В октябре 2018 года на него было совершено покушение в Харькове, которое связывают с попыткой рейдерского захвата агропредприятия в селе Занки Харьковской области. Киллер открыл огонь по Безруку, одна из пуль попала ему в грудь, но ему удалось выжить.