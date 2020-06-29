Киргизия вступила в ЕАЭС во многом ради того, чтобы ее трудовые мигранты более вольготно чувствовали себя в России и Казахстане, а производящаяся ими продукция по льготным тарифам поступала на российский и казахстанский рынок. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Реальный срок экс-президента Киргизии не был бы возможен без участия Назарбаева © Platon.asia

По его сведениям, после пандемии и падения цен на углеводороды присутствие киргизских мигрантов в России несколько сократилось, но ранее поступления от них составляли около 30% ВВП, а пик присутствия в России трудовых мигрантов достигал даже 1 млн человек.

«Поэтому Кыргызстан вряд ли будет дистанцироваться от России в среднесрочной перспективе. Он, по меньшей мере в этот период, всегда будет оглядываться на Москву и сотрудничать с Россией», — считает Мамырайымов.

Политолог также отметил, что Киргизия является союзником России по ОДКБ и там рассчитывают на помощь Москвы в противостоянии китайской экспансии.