Экономически, подчеркнул эксперт, Бишкек очень серьезно зависит от Москвы, поскольку Россия поставляет в Киргизию горюче-смазочные материалы и другую продукцию по льготным тарифам, а также принимает на своей территории трудовых мигрантов.
По его сведениям, после пандемии и падения цен на углеводороды присутствие киргизских мигрантов в России несколько сократилось, но ранее поступления от них составляли около 30% ВВП, а пик присутствия в России трудовых мигрантов достигал даже 1 млн человек.
«Поэтому Кыргызстан вряд ли будет дистанцироваться от России в среднесрочной перспективе. Он, по меньшей мере в этот период, всегда будет оглядываться на Москву и сотрудничать с Россией», — считает Мамырайымов.
Политолог также отметил, что Киргизия является союзником России по ОДКБ и там рассчитывают на помощь Москвы в противостоянии китайской экспансии.