Бывшая депутат Палаты представителей (нижняя палата) Нацсобрания Белоруссии Анна Канопацкая подала документы в Центризбирком республики для регистрации кандидатом в президенты. Об этом 29 июня сообщает tut.by

Шпаковский объяснил, зачем Бабарико мог выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента © Facebook, Виктор Бабарико

Она заверила, что не собирается «подыгрывать» на выборах действующему президенту Александру Лукашенко.

На вопрос о том, что она ответит тем, кто считает ее спойлером Лукашенко, Канопацкая сказала, что «эти люди ошибаются».

Экс-депутат также считает, что у нее серьезная поддержка в обществе.

Канопацкая собрала в поддержку своего выдвижения в кандидаты в президенты более 110 тыс. подписей.