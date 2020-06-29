«То, что я не первый год в политике, и вся моя деятельность, которую я осуществляла, будучи депутатом Палаты представителей, и те отзывы, которые я получаю, говорят о том, что поддержка есть», — заявила Канопацкая.
Она заверила, что не собирается «подыгрывать» на выборах действующему президенту Александру Лукашенко.
На вопрос о том, что она ответит тем, кто считает ее спойлером Лукашенко, Канопацкая сказала, что «эти люди ошибаются».
Экс-депутат также считает, что у нее серьезная поддержка в обществе.
Канопацкая собрала в поддержку своего выдвижения в кандидаты в президенты более 110 тыс. подписей.