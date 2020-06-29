Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных американских официальных лиц сообщила, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено президенту США Дональду Трампу. Он опроверг эту информацию и назвал статью «заказухой».
«Первое — эти утверждения являются ложью. Второе — если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента Трампа, который дал уже оценку этим публикациям. И третье — мы просто в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие мировые СМИ, уважаемые мировые СМИ, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа», — заявил Песков.
На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президента РФ Владимиром Путиным в течение этого года, пресс-секретарь ответил отрицательно.
* Движение «Талибан» запрещено в РФ