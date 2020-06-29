Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The New York Times про «сговор» России с талибами*, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными утками. Он сказал об этом 29 июня, передает РИА Новости

В МИД РФ объяснили, вокруг чего «крутятся» фейки о «сговоре» Москвы и талибов © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Дональду Трампу. Он опроверг эту информацию и назвал статью «заказухой».

«Первое — эти утверждения являются ложью. Второе — если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента Трампа, который дал уже оценку этим публикациям. И третье — мы просто в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие мировые СМИ, уважаемые мировые СМИ, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа», — заявил Песков.

На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президента РФ Владимиром Путиным в течение этого года, пресс-секретарь ответил отрицательно.

* Движение «Талибан» запрещено в РФ