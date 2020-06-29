Белоруссия рискует остаться без части своих территорий и вернуться к границам 1921 года. Об этом 28 июня предупредил президент страны Александр Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области, передает телеканал «Беларусь 1»

Лукашенко считает, что Москве понятны причины «прихлопывания» Белгазпромбанка и Бабарико © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк сказал белорусский лидер.

Он напомнил, что в 1939 году граница Белорусской ССР проходила неподалеку от Минска.

По словам Лукашенко, если бы осенью того года Красная Армия не присоединила Западную Белоруссию, находившуюся в составе Польши, то границы государства сейчас были бы совсем другими.

«Вот я не хочу, чтобы было это сейчас. Поэтому вы подумайте. Вы подумайте, в какой стране мы будем жить. И сегодня время выбрало нас — решить эту проблему. Можете, хотите? Вставайте рядом. Не можете? Уходите в сторону, не мешайте», — заявил президент.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. На днях он пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию.