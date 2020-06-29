«Не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли. <…> Думаю, вот, сейчас ребята выведут — 1921 год, Рижский договор (на экране появляется карта "Межы Беларусi — 1921-1946". — Ред.). Видите, вот эта розовая полосочка. Это наши нацмены с 21-го года воевали за незалежную Белоруссию. Вот что нам осталось в 21-м году. Все остальное разменяли и отдали: Западу, Польше, что-то там на востоке было у России», — сказал белорусский лидер.
Он напомнил, что в 1939 году граница Белорусской ССР проходила неподалеку от Минска.
По словам Лукашенко, если бы осенью того года Красная Армия не присоединила Западную Белоруссию, находившуюся в составе Польши, то границы государства сейчас были бы совсем другими.
«Вот я не хочу, чтобы было это сейчас. Поэтому вы подумайте. Вы подумайте, в какой стране мы будем жить. И сегодня время выбрало нас — решить эту проблему. Можете, хотите? Вставайте рядом. Не можете? Уходите в сторону, не мешайте», — заявил президент.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. На днях он пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию.