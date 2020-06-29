Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сказал, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами.
«Мы хотим запустить новую попытку прийти там (в СБ ООН — ред.) к общей позиции по коронавирусной пандемии. То, что до сих пор это было невозможно, является доказательством недееспособности Совета Безопасности ООН. Прежде всего, это связано с американо-китайским конфликтом. Возможно, резолюция его необязательно урегулирует, и все же существует много областей, в которых мировое сообщество преследует одни и те же цели», — сказал Маас.
По его словам, Китай и США должны забыть о своих разногласиях, так как Совет безопасности не может хранить молчание, когда весь мир борется с такой пандемией.
Глава германского МИД также подтвердил, что Берлин поддерживает стремление по реформированию СБ ООН.