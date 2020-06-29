Более 60% респондентов в Германии, Франции, Испании, Португалии и Дании на фоне пандемии коронавируса потеряли доверие к США как к мировому лидеру. Об этом издание The Guardian сообщило 29 июня со ссылкой на опрос общественного мнения

США раскритиковали ЕС за отсутствие давления на Китай из-за коронавируса © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Согласно результатам опроса, негативное отношение к США преобладало в Дании (71% опрошенных), Португалии (70%), Франции (68%), ФРГ (65%) и Испании (64%). При этом 42% респондентов в Германии и 46% во Франции уточнили, что их отношение к США значительно ухудшилось в результате эпидемии.

Только 2% опрошенных в ФРГ и 3% во Франции считают, что США могут помочь Европе при восстановлении ее экономики, пострадавшей от последствий пандемии.

По данным авторов опроса, падение доверия к США было вызвано «хаотическими» ответными мерами американской администрации против эпидемии, недостатком солидарности с Европой, закрытием 12 марта границ с Шенгенской зоной, а также тем фактом, что Вашингтон продемонстрировал нехватку лидерства на глобальном уровне в связи с ситуацией с коронавирусом.

Исследователи заключили, что в новых условиях европейцы хотят от ЕС больше инициативы при реагировании на такие международные вызовы, как пандемии и чрезвычайные климатические ситуации.

Кроме этого, опрос показал ухудшение отношения и к Китаю: более 60% респондентов во Франции и Дании заявили о том, что их мнение об этой стране испортилось. Отношение к России осталось в целом прежнем, кроме Италии, где примерно 25% опрошенных сообщили об улучшении восприятия РФ. Это связано с тем, что Россия отправляла в Италию специалистов для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Также 57% аудитории высказались за ужесточение пропускного режима на внешних границах ЕС.