Ранее Госбюро расследований подтвердило, что против Порошенко ведется расследование по статье о разжигании религиозной розни при создании неканонический Православной церкви Украины (ПЦУ). Оно было открыто по решению суда в 2019 году после жалобы со стороны Киевского патриархата.
Филарет утверждает, что он лично не писал никаких заявлений на бывшего президента. Все его претензии обращены к Министерству культуры, которое нарушило закон и лишило КП регистрации. Он добавил, что заявления на Минкульт также составлялись от имени Киевского патриархата, отдельных прихожан и приходов.
«Причастен ли к решениям Минкульта Порошенко или не причастен, мы не знаем. Но произошло это во время его президентства, ведь сняли с регистрации нас 30 января 2019 года. Если он к этому не причастен, значит, тогда должен опровергнуть и заявить, что Министерство культуры поступило незаконно. Но он этого не сделал. Даже если Порошенко не давал распоряжения, но промолчал, значит он способствовал этим незаконным действиям», — рассказал Филарет.
Раскольник отметил, что его допрашивали по этому делу, но никаких заявлений по поводу разжигания розни со стороны экс-президента он не писал. По его мнению, вражду и рознь сеет ПЦУ и ее лидер Епифаний, которые захватывают храмы КП и пытаются все свалить на Порошенко.
Филарет был одним из главных идеологов создания так называемой единой украинской православной церкви, идею которой поддержал Порошенко. Однако после создания ПЦУ лидер Киевского патриархата вскоре вышел из этой организации, объявив свое несогласие со статусом митрополии, которую получила ПЦУ от константинопольского патриарха Варфоломея.