Глава непризнанного Киевского патриархата (КП) Филарет заявил, что не писал никаких заявлений в правоохранительные органы на экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью «Апострофу», которое было опубликовано 29 июня

Филарет рассказал, как можно мгновенно победить коронавирус © Facebook, Патріарх Філарет

Филарет утверждает, что он лично не писал никаких заявлений на бывшего президента. Все его претензии обращены к Министерству культуры, которое нарушило закон и лишило КП регистрации. Он добавил, что заявления на Минкульт также составлялись от имени Киевского патриархата, отдельных прихожан и приходов.

«Причастен ли к решениям Минкульта Порошенко или не причастен, мы не знаем. Но произошло это во время его президентства, ведь сняли с регистрации нас 30 января 2019 года. Если он к этому не причастен, значит, тогда должен опровергнуть и заявить, что Министерство культуры поступило незаконно. Но он этого не сделал. Даже если Порошенко не давал распоряжения, но промолчал, значит он способствовал этим незаконным действиям», — рассказал Филарет.

Раскольник отметил, что его допрашивали по этому делу, но никаких заявлений по поводу разжигания розни со стороны экс-президента он не писал. По его мнению, вражду и рознь сеет ПЦУ и ее лидер Епифаний, которые захватывают храмы КП и пытаются все свалить на Порошенко.

Филарет был одним из главных идеологов создания так называемой единой украинской православной церкви, идею которой поддержал Порошенко. Однако после создания ПЦУ лидер Киевского патриархата вскоре вышел из этой организации, объявив свое несогласие со статусом митрополии, которую получила ПЦУ от константинопольского патриарха Варфоломея.