На кадрах видно, что наездник уже изрядно пьян.
«В труселях, бухой, с кентами, на коне въехал прямо в супермаркет за добавкой пивасика», — говорится в подписи под видео.
Также на ролике можно услышать, что очевидцы предлагали ему привязать коня рядом со входом, однако незадачливый покупатель в ответ признался, что не хочет заходить в супермаркет в одних трусах.
В комментариях многие пользователи, как ни странно, поддержали мужчину, отметив, что раз в магазины пускают с собаками и кошками, то почему запрещено это делать верхом на лошади.