В один из супермаркетов украинской столицы пожаловал необычный киевлянин. Мужчина в одном нижнем белье въехал в здание верхом на лошади и потребовал продать ему пиво. Видео инцидента опубликовал 29 июня «Киев оперативный» в Facebook

Полная деградация. Сеть обсуждает шокирующий поступок мужчины в киевской подземке © Ukraina.ru

«В труселях, бухой, с кентами, на коне въехал прямо в супермаркет за добавкой пивасика», — говорится в подписи под видео.

Также на ролике можно услышать, что очевидцы предлагали ему привязать коня рядом со входом, однако незадачливый покупатель в ответ признался, что не хочет заходить в супермаркет в одних трусах.

В комментариях многие пользователи, как ни странно, поддержали мужчину, отметив, что раз в магазины пускают с собаками и кошками, то почему запрещено это делать верхом на лошади.