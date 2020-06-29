Если в мае на Украине фиксировалось около 2 тысяч случаев заболевания пневмонией каждую неделю, то в текущем месяце этот показатель вырос до 4 тысяч. Об этом на брифинге 29 июня сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Трансляцию его выступления вели украинские телеканалы

Коронавирус: медик объяснила, почему болезнь особенно любит брутальных мужчин © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

По словам Степанова, с апреля все заболевшие пневмонией проходят обязательное тестирование на коронавирус. На тот момент число больных пневмонией составляло около 5 тысяч.

«На 11 мая мы вышли на показатель 2143 пневмонии еженедельно. На сегодня мы регистрируем более 4 тысяч пневмоний на неделю. В том числе, основная часть — это все осложнения от COVID-19», — сообщил министр.

На сегодняшний день умершими от коронавируса официально считаются 1147 жителей Украины. На первое место среди регионов по количеству заболевших на прошлой неделе вышла Львовская область.