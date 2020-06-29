На прошлой неделе Украина побила очередной антирекорд: впервые за сутки прирост больных COVID-19 превысил 1 тыс. диагнозов.
По словам Степанова, с апреля все заболевшие пневмонией проходят обязательное тестирование на коронавирус. На тот момент число больных пневмонией составляло около 5 тысяч.
«На 11 мая мы вышли на показатель 2143 пневмонии еженедельно. На сегодня мы регистрируем более 4 тысяч пневмоний на неделю. В том числе, основная часть — это все осложнения от COVID-19», — сообщил министр.
На сегодняшний день умершими от коронавируса официально считаются 1147 жителей Украины. На первое место среди регионов по количеству заболевших на прошлой неделе вышла Львовская область.