Китай решил ввести визовые ограничения в отношении американских лиц, которые вмешиваются в дела Гонконга. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил на брифинге 29 июня, передает РИА Новости

Противостояние США-Китай. Трамп пугает, а Пекин гнёт свою линию © AP, Andy Wong, File Майк Помпео заявил, что Вашингтон ввел визовые ограничения против чиновников компартии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека».

«Конечно, это новая мера. Мы приняли решение ввести визовые ограничения в отношении американских лиц, которые выступают с дурными намерениями в вопросе относительно Гонконга», — сказал Лицзянь.

На вопрос, в отношении каких чиновников будут введены ограничения, он ответил, что эти люди «сами инстинктивно знают».

Ситуация в Гонконге вновь обострилась после решения парламента КНР разработать закон о нацбезопасности района. В Вашингтоне посчитали, что закон направлен на ликвидацию высокой автономии района, и уже пригрозили отозвать статус специального торгового партнера Гонконга. Китай заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.