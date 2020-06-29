Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк подверг критике решение президента страны Владимира Зеленского присвоить звание заслуженного артиста Украины исполнителю Потапу (Алексей Потапенко). Свое мнение он выразил 28 июня у себя в Facebook

Кондратюк припомнил музыканту его выступления в России, которую ведущий именует не иначе, как страной-агрессором, которая якобы напала на Украину. По ордену своим. Зеленский наградил Потапа без Насти © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Потап, который снял штаны перед российской публикой — публикой страны-агрессора — во время шоу на телеканале страны-агрессора, стал заслуженным артистом Украины. Володя З. мыслит, по-моему, довольно странно, потому что живет в каком-то своем "государстве-проститутке" и даже занимает в нем главную выборную должность, и поэтому эта награда выглядит даже органично», — написал он.

Телеведущий считает, что нынешним звездам не нужны «нафталиновые» звания и награды от государства, так как главными мерилами успеха для них сегодня являются гонорары, ротации по радио и ТВ, просмотры в интернете, аншлаги на концертах и др. Само же звание заслуженного артиста не может дать ничего, кроме места на престижном кладбище, которое ему будет положено, полагает Кондратюк.

Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области. В качестве телеведущего вел 20 лет популярное украинское шоу «Караоке на Майдане». Российскому зрителю известен как знаток, участник передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве занял резко националистическую позицию, заявив, что Россия для него умерла.