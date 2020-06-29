Наводнения в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Черновицкой областях Украины фиксируются с 22 июня. Сотни населенных пунктов оказались подтоплены, многие дороги стали непроходимы, разрушены мосты и объекты инфраструктуры. Причиной возникновения масштабного бедствия называют проливные дожди, которые обрушились на запад Украины, также считается, что к этому могла привести незаконная вырубка лесов в Карпатах для продажи древесины за рубеж.
Ранее Украина обратилась к ЕС и НАТО с просьбой о помощи в сложившейся ситуации. По сообщению посольства США в Киеве, такая помощь будет оказана украинской стороне. Она составит 100 тыс. долларов и будет выделена через Агентство США по международному развитию (USAID).
«Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тыс. долларов для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой», — сказано в сообщении диппредставительства в Facebook.
В интернете многие выразили недоумение озвученной суммой. Утверждается, что эти 100 тыс. долларов являются чуть ли не самой скромной финансовой помощью со стороны США государству, страдающему от стихийного бедствия. Кроме того, в украинском сегменте интернета сравнили эти деньги с несколькими небольшими годовыми грантами, которые западные страны выделяют украинским неправительственным организациям, например, на борьбу с коррупцией.
Также популярна аналогия с известной поездкой тогдашнего президента Петра Порошенко на отдых на Мальдивы, которая, по слухам, обошлась ему в 500 тыс. долларов, т.е. в пять раз больше той помощи, которую США сейчас оказали Украине.