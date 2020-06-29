Соединенные Штаты Америки решили на днях оказать финансовую помощь Украине, где уже вторую неделю ликвидируют последствия наводнений, которые обрушились на западные области страны. Однако выделенная на это сумма озадачила украинцев

Наводнения в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Черновицкой областях Украины фиксируются с 22 июня. Сотни населенных пунктов оказались подтоплены, многие дороги стали непроходимы, разрушены мосты и объекты инфраструктуры. Причиной возникновения масштабного бедствия называют проливные дожди, которые обрушились на запад Украины, также считается, что к этому могла привести незаконная вырубка лесов в Карпатах для продажи древесины за рубеж. Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Ранее Украина обратилась к ЕС и НАТО с просьбой о помощи в сложившейся ситуации. По сообщению посольства США в Киеве, такая помощь будет оказана украинской стороне. Она составит 100 тыс. долларов и будет выделена через Агентство США по международному развитию (USAID).

«Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тыс. долларов для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой», — сказано в сообщении диппредставительства в Facebook.

В интернете многие выразили недоумение озвученной суммой. Утверждается, что эти 100 тыс. долларов являются чуть ли не самой скромной финансовой помощью со стороны США государству, страдающему от стихийного бедствия. Кроме того, в украинском сегменте интернета сравнили эти деньги с несколькими небольшими годовыми грантами, которые западные страны выделяют украинским неправительственным организациям, например, на борьбу с коррупцией.

Также популярна аналогия с известной поездкой тогдашнего президента Петра Порошенко на отдых на Мальдивы, которая, по слухам, обошлась ему в 500 тыс. долларов, т.е. в пять раз больше той помощи, которую США сейчас оказали Украине.