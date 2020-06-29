Ранее в Белоруссии был задержан кандидат в президенты Бабарико, который до принятия решения баллотироваться на пост главы государства 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. В середине июня Комитет государственного контроля (КГК) после обыска в банке возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.
«Последние мои наблюдения 24 июня [в ходе визита в Москву]: я заметил, что они (власти РФ. — ред.) это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли… Все страдают: ах, Лукашенко посадил [Бабарико]. А как иначе? $640 миллионов через Белгазпромбанк отмыли и в Латвию перечислили… Когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкаченных — это же на нас заработанные деньги, — то какие мои должны быть действия?» — отметил Лукашенко.
По данным КГК, Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, руководившим противоправной деятельностью. Вместе с ним в СИЗО КГБ был препровожден его сын Эдуард, который является главой избирательного штаба. В целом по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек.
Газпромбанк и «Газпром», являющиеся акционерами ОАО «Белгазпромбанк» с долями по 49,8%, 12 июня заявили о незаконности назначения нового исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка. Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.