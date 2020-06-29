Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российское руководство понимает причины ситуации, сложившейся в связи с делом Белгазпромбанка и арестом его экс-главы Виктора Бабарико. Он сказал об этом во время встречи с представителями властей Минской области 28 июня, трансляцию вел телеканал «Беларусь-1»

Задержанный соперник Лукашенко Бабарико продолжит участие в предвыборной гонке © REUTERS, Vasily Fedosenko

«Последние мои наблюдения 24 июня [в ходе визита в Москву]: я заметил, что они (власти РФ. — ред.) это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли… Все страдают: ах, Лукашенко посадил [Бабарико]. А как иначе? $640 миллионов через Белгазпромбанк отмыли и в Латвию перечислили… Когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкаченных — это же на нас заработанные деньги, — то какие мои должны быть действия?» — отметил Лукашенко.

По данным КГК, Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, руководившим противоправной деятельностью. Вместе с ним в СИЗО КГБ был препровожден его сын Эдуард, который является главой избирательного штаба. В целом по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек.

Газпромбанк и «Газпром», являющиеся акционерами ОАО «Белгазпромбанк» с долями по 49,8%, 12 июня заявили о незаконности назначения нового исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка. Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.