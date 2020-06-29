США и Китай ведут серьезную борьбу за передел мира. Такое мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал на встрече с представителями властей Минской области 28 июня, трансляцию вел телеканал «Беларусь 1»

Противостояние США-Китай. Трамп пугает, а Пекин гнёт свою линию © AP, Andy Wong, File сказал Лукашенко.

Он отметил, что главная причина конфликта лежит в экономике: «нужны маржинальные рынки сбыта — начали делить существующие».

При этом белорусский лидер выразил несогласие с внешнеполитической линией президента США Дональда Трампа, который, по словам Лукашенко, «открыл все фронты и воюет со всем миром», в частности с Россией.

Президент Белоруссии также коснулся проходящих в США протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, отметив, что этот инцидент стал лишь катализатором, но не причиной волнений. По его мнению, американские власти показали неспособность бороться с пандемией коронавируса, и 60 миллионов человек — преимущественно темнокожие — остались без работы.