«Идет очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое государство — мощное, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту — США. И это государство — Китайская Народная Республика… Конечно, американцев это беспокоит, они спохватились, ведь что такое потерять монополию? Это стать беднее», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что главная причина конфликта лежит в экономике: «нужны маржинальные рынки сбыта — начали делить существующие».
При этом белорусский лидер выразил несогласие с внешнеполитической линией президента США Дональда Трампа, который, по словам Лукашенко, «открыл все фронты и воюет со всем миром», в частности с Россией.
Президент Белоруссии также коснулся проходящих в США протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, отметив, что этот инцидент стал лишь катализатором, но не причиной волнений. По его мнению, американские власти показали неспособность бороться с пандемией коронавируса, и 60 миллионов человек — преимущественно темнокожие — остались без работы.