Обе палаты конгресса американского штата Миссисипи проголосовали за то, чтобы убрать с флага штата символ Конфедерации, передает Associated Press 29 июня

Еще один памятник конфедератам стал жертвой протестов в США – Washington Post © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк поддержали 91 член палаты представителей и 37 сенаторов, «против» высказались 23 члена палаты представителей и 14 сенаторов.

Таким образом, этот американский штат станет последнем в США, с флага которого будет удален этот символ — косой синий в белом обрамлении крест с 13-ю звездами на красном фоне.

Ожидается, что губернатор Тейт Ривз подпишет этот законопроект в ближайшие дни.

Разработкой нового дизайна флага займется специальная комиссия — новый символ должен содержать слова «Мы верим в Бога». Избирателей попросят утвердить новый дизайн на выборах 3 ноября. Если они отклонят его, комиссия разработает новый.

Законодатели разместили эмблему Конфедерации в левом верхнем углу флага Миссисипи в 1894 году. На выборах 2001 года избиратели решили сохранить флаг, однако за последние годы многие города и все государственные университеты Миссисипи сняли флаг.