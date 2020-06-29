Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 июня в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал о своих переживаниях из-за коронавируса

Лукашенко обвинил создающие вакцину от коронавируса страны © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом <…> Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также рассказал, что советовал белорусам лечить коронавирусную инфекцию «трактором, ста граммами и баней».

«Когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что… надо посеять, потому что жрать будет нечего. Я людей пытался успокоить», — сказал политик.

Ранее в июне Лукашенко призвал все страны идти белорусским путем в борьбе с пандемией коронавируса. В Белоруссии, в отличие от большинства стран, не вводились жесткие ограничения.