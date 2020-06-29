Он признался, что последние несколько месяцев боялся не оправдать доверие граждан.
«Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом <…> Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили», — отметил белорусский лидер.
Лукашенко также рассказал, что советовал белорусам лечить коронавирусную инфекцию «трактором, ста граммами и баней».
«Когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что… надо посеять, потому что жрать будет нечего. Я людей пытался успокоить», — сказал политик.
Ранее в июне Лукашенко призвал все страны идти белорусским путем в борьбе с пандемией коронавируса. В Белоруссии, в отличие от большинства стран, не вводились жесткие ограничения.