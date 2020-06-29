Папа Римский Франциск призвал молиться за жителей западных областей Украины, пострадавших от масштабных наводнений. Об этом 28 июня сообщает Vatican News

Наводнение на Западной Украине. Зеленский успокаивает, прокуратура заявляет об экоциде © пресс-служба президента Украины

«Призываю молиться тоже и за население Йемена, за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса. А также за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть же они получат Господнее утешение и братскую помощь», — сказал Папа Римский.

Западные области Украины в результате сильных ливней страдают от масштабного наводнения. На Прикарпатье из-за стихии погибли три человека, еще один пропал без вести.

Правительство выделило почти 700 млн гривен (около 1,8 млрд рублей) на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.