Наводнение на Западной Украине. Зеленский успокаивает, прокуратура заявляет об экоциде
Наводнение на Западной Украине. Зеленский успокаивает, прокуратура заявляет об экоциде
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Выступая из окна Апостольского дворца, Папа, в частности, призвал молиться за улучшение судьбы народов Ближнего Востока, которые страдают от войн.

«Призываю молиться тоже и за население Йемена, за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса. А также за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть же они получат Господнее утешение и братскую помощь», — сказал Папа Римский.

Западные области Украины в результате сильных ливней страдают от масштабного наводнения. На Прикарпатье из-за стихии погибли три человека, еще один пропал без вести.

Правительство выделило почти 700 млн гривен (около 1,8 млрд рублей) на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.

 