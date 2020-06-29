Выступая из окна Апостольского дворца, Папа, в частности, призвал молиться за улучшение судьбы народов Ближнего Востока, которые страдают от войн.
«Призываю молиться тоже и за население Йемена, за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса. А также за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть же они получат Господнее утешение и братскую помощь», — сказал Папа Римский.
Западные области Украины в результате сильных ливней страдают от масштабного наводнения. На Прикарпатье из-за стихии погибли три человека, еще один пропал без вести.
Правительство выделило почти 700 млн гривен (около 1,8 млрд рублей) на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.