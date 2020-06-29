Российская телеведущая, врач-терапевт и доктор медицинских наук Елена Малышева 28 июня в комментариях к своему посту в Instagram назвала лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать, заразившуюся коронавирусом

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В комментариях врач добавила, что ее мать входила в группу риска по нескольким факторам: у нее тяжелая сердечная недостаточность, три порока сердца, гипертония, легочная гипертензия, а также постоянная форма мерцательной аритмии.

Несмотря на это женщину удалось спасти.

«Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон… Мама постоянно принимала антикоагулянты — лекарства, разжижающие кровь. Как оказалось, это главные препараты, которые спасают жизни при коронавирусе», — отметила Малышева.

Она добавила, что никаких специфических средств для лечения последствий коронавируса нет.

Также телеведущая уточнила, что в больнице матери заменили антикоагулянты в таблетках на антикоагулянты в инъекциях — пациентка стала получать клексан. Вероятно, он и сыграл главную роль в ее выздоровлении.