По ее словам, больше месяца пожилая женщина провела в больнице, из них две недели — в реанимации.
В комментариях врач добавила, что ее мать входила в группу риска по нескольким факторам: у нее тяжелая сердечная недостаточность, три порока сердца, гипертония, легочная гипертензия, а также постоянная форма мерцательной аритмии.
Несмотря на это женщину удалось спасти.
«Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон… Мама постоянно принимала антикоагулянты — лекарства, разжижающие кровь. Как оказалось, это главные препараты, которые спасают жизни при коронавирусе», — отметила Малышева.
Она добавила, что никаких специфических средств для лечения последствий коронавируса нет.
Также телеведущая уточнила, что в больнице матери заменили антикоагулянты в таблетках на антикоагулянты в инъекциях — пациентка стала получать клексан. Вероятно, он и сыграл главную роль в ее выздоровлении.
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Моя мама – настоящий победитель. Больше месяца она провела в больнице. Две недели в реанимации. Когда я приходила к маме в красную зону, я все время вспоминала, как 9 марта возила её в Bosco кафе в Петровский пассаж. Я мечтала прийти сюда ещё раз вместе с мамой. Я счастлива, что мама победила коронавирус! Спасибо всем врачам, которые её лечили! Спасибо моему брату! Отдельная любовь и благодарность Марьяне Анатольевне Лысенко! Здоровья всем! И как можно дольше оставаться детьми! @bosco_di_ciliegi @bosco.cafe