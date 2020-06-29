Одеться, как президент: на «Авито» продают рубашку Путина

На сервисе объявлений «Авито» выставили на продажу рубашку, якобы принадлежавшую президенту России Владимиру Путину

Стало известно, за сколько в Киеве выставили на продажу бастион древней крепости © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Обычно после того, как президент посещает какую-то гостиницу, спецподразделения обыскивают номер и находят забытые вещи. Но тут, видимо, что-то сработало не так. И рубашка оказалась у моего знакомого», — объяснил он.

Мужчина забрал ее у знакомого и решил продать. После обнаружения рубашку не стирали.

Продавец полагает, что ее сшили вручную на заказ, поскольку на бирке не указан производитель и сказал, что 165 тысяч — минимальна цена за рубашку.

«Цену сбрасывать не планирую. Она и так была 180 тысяч, сейчас 165 тысяч стоит, дешевле уже некуда», — заключил он.