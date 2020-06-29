Бывший президент Украины Петр Порошенко в видеообращении в своем Telegram предложил подумать над переносом даты празднования Дня конституции страны с 28 июня на 5 апреля

Зеленский в День Конституции возложил цветы к памятнику Пилипу Орлику © Офис президента Украины Филип Орлик подписал 310 лет назад (5 апреля 1710 года — ред.). Возможно, настало время перенести День конституции на 5 апреля?» — сказал Порошенко.

В качестве примера он привел Польшу, которая отмечает День конституции 3 мая в честь конституции Речи Посполитой, утвержденной в 1791 году.

День конституции на Украине празднуют 28 июня, в этот день в 1996 году Верховная Рада Украины приняла конституцию страны.

Филипп Орлик — ближайший соратник гетмана Ивана Мазепы, перешедшего на сторону шведского короля Карла XII во время войны с Россией (1700-1721). По замыслу Орлика, Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского 1710 года должен был принять Карл XII после победы в Северной войне. Это стало бы платой за помощь казаков против России. В документе провозглашалась независимость Малороссии от Российского царства и Речи Посполитой под протекцией короля Швеции. После поражения Швеции и заключения Ништадтского мира документ, составленный Орликом, в силу не вступил.