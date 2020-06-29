«Вы упоминали Россию. Я посмотрел, меня это реально очень расстраивает. По дерегуляции (экономики — ред.) Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… Выступает российский чиновник и говорит: "Мы не можем деньгами помочь бизнесу, но мы можем тем, что облегчим бремя вот это". Это как раз то, что я утверждаю здесь, но почему-то не слышу риторики украинских чиновников. Что, россияне должны нас (украинцев — ред.) опережать?» — возмутился Саакашвили.
Он добавил, что Россия опередила Украину в том числе и в системе налогообложения.
«И по налоговой системе, и по этой системе они опередили. Давайте будем говорить как есть. Они гораздо больше слушают бизнес, чем мы в условиях нашей демократии», — отметил Саакашвили.