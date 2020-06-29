Россия опередила Украину в дерегуляции экономики. Об этом заявил на днях глава исполкома украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили в онлайн-беседе с владельцем компании UBC Group Игорем Гуменным

Саакашвили заявил об отсутствии украинского государства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он добавил, что Россия опередила Украину в том числе и в системе налогообложения.

«И по налоговой системе, и по этой системе они опередили. Давайте будем говорить как есть. Они гораздо больше слушают бизнес, чем мы в условиях нашей демократии», — отметил Саакашвили.