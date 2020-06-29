Политолог Даниил Богатырев в интервью изданию Украина.ру рассказал, кому выгодно противостояние националистов и сторонников «Партии Шария»

Ранее у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников «Партии Шария». Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку.

После митинга, по всей стране начались нападения на офисы «партии Шария» и её сторонников.

«Это выгодно всем сторонам. Шариевцы получают дополнительный пиар, как бы это цинично не звучало, на сакральных жертвах. Эта технология используется всеми, повсюду, во всех странах мира. Рядовые граждане становятся теми самыми солдатами уличных боев, на страданиях которых политические лидеры строят себе дорогу к власти», — рассказал Богатырев.

Даниил Богатырёв: после 2014 националисты имеют карт-бланш на любые действия © Скриншот из видео Украина.ру

«Националисты в очередной раз заявили о себе, они наконец-то года с 2014 получили осязаемого противника, потому что с 2014 года никто не смел подобным образом заявить о взглядах, резко отличающихся от националистических. Соответственно на этом безрыбье потихонечку загнивало и националистическое движение. Оно сосредоточилось больше на крышевании каких-то бизнесов, на разборках между застройщиками, между фермерами», — отметил эксперт.

По словам Богатырева, националистам это противостояние необходимо для того, чтобы повысить свою политическую капитализацию против условных «сепаратистов» или поклонников «русского мира», какими сторонников Шария назвать сложно.

Полное интервью можно посмотреть здесь.