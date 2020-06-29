После публикации на Украине первой части телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и тогдашнего вице-президента последовал окрик со стороны Демократической партии США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Украиной управляет «глубинное государство» США. Эксперты о «схеме Деркача» © president.gov.ua Ирина Венедиктова на основании опубликованных «пленок Деркача» возбудила дело о госизмене. Однако представители Демпартии заявили, что это может нанести вред украино-американским отношениям.

"Порохоботы" включились и стали петь о партийном консенсусе относительно поддержки Украины, что эта публикация его разрушит, и в раз все стихло. Видно, что тему этих записей в украинском обществе глушат, переключая внимание на «стерилизацию детей» и «корабельные сосны» и прочие хайповые темы. Публикация второй части показали систему внешнего управления страной, систему колониальной зависимости», — рассказал собеседник издания.

По словам Андрея Золотарева, сложилась тотальная система, которая контролирует ключевые сферы украинской экономики.

В понедельник, 22 июня, депутат Андрей Деркач опубликовал новые записи переговоров Байдена и Порошенко, рассказав о причастности Демократической партии США к украинским коррупционным схемам

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