Политолог напомнил, что генпрокурор Ирина Венедиктова на основании опубликованных «пленок Деркача» возбудила дело о госизмене. Однако представители Демпартии заявили, что это может нанести вред украино-американским отношениям.
"Порохоботы" включились и стали петь о партийном консенсусе относительно поддержки Украины, что эта публикация его разрушит, и в раз все стихло. Видно, что тему этих записей в украинском обществе глушат, переключая внимание на «стерилизацию детей» и «корабельные сосны» и прочие хайповые темы. Публикация второй части показали систему внешнего управления страной, систему колониальной зависимости», — рассказал собеседник издания.
По словам Андрея Золотарева, сложилась тотальная система, которая контролирует ключевые сферы украинской экономики.
В понедельник, 22 июня, депутат Андрей Деркач опубликовал новые записи переговоров Байдена и Порошенко, рассказав о причастности Демократической партии США к украинским коррупционным схемам
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